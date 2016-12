Knuffeldier Hatchimal 'hijgt' in slaapstand vieze woordjes

Op filmkanaal YouTube duiken sinds een paar dagen steeds meer voorbeelden op van de razend populaire Hatchimals die seksistische dingen als 'bitch' zouden zeggen die volgens ouders ongeschikt en opgepast zijn voor minderjarigen. Niet iedereen is er overigens van overtuigd dat de diertjes in ruststand daadwerkelijk dergelijke geluiden kunnen maken. De één denkt vieze woorden te horen, terwijl de ander ze vertaalt als 'gezucht' of 'gesnurk' of onduidelijk 'gebrabbel'.



Spin Master, de fabrikant van de moderne Furby die in Nederland rond de 70 euro kost, is zich van geen kwaad bewust. ,,Onze poppen klinken in geen geval als een door de duivel bezeten Linda Blair uit horrorfilm de Exorcist. Hatchimals hebben hun eigen, lieve taal en maken geluidjes'', aldus een woordvoerder. ,,We verzekeren dat het speelgoed geen onverantwoorde dingen kan zeggen. De Hatchimals in de filmpjes lijken te slapen, wat er op zou kunnen duiden dat er met het geluid van de beelden is gesjoemeld.''