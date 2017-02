Koala's koelen af met flessen ijswater

De dierenverzorgers van het Australische dierenpark merkten dat de koala's ook wat last begonnen te krijgen van de hitte en verzonnen een list: ze vulden flessen met water en legden deze in de vriezer. De bevroren flessen krijgen een doekje zodat de buideldieren niet al te zeer schrikken van de kou en worden in de bomen gehangen waar de koala's in chillen.

Bosbranden

De Australische oostkust zucht onder een hittegolf, met temperaturen van boven de 45 graden. Volgens deskundigen zijn de omstandigheden momenteel nog slechter dan in 2009 op 'Black Saturday' in de staat Victoria, toen de ergste bosbranden in de geschiedenis van Australië 173 mensen het leven kostten. ,,In New South Wales hebben we het qua brandgevaar en condities nog nooit zo ongunstig meegemaakt'', zei brandweercommandant Shane Fitzsimmons.