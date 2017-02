Kunstenaar: Muurkunst zwangere Beyoncé vernield door 'feministen'

De kunstenaar, die zich Lush Sux noemt, heeft vorige week in de brandende zon vijf dagen gewerkt aan het metershoge muurtekening van de Amerikaanse popster. De schildering is in een voorstad van Melbourne te bewonderen.



Maar niet iedereen is even blij met het werk van Lush Sux. ,,Het zijn waarschijnlijk feministen die verfbommetjes op mijn Beyoncé hebben gegooid'', laat de Australiër per e-mail weten. ,,Om de een of andere reden vinden deze feministen dat het de 'pornocultuur' verheerlijkt. Wat dat ook mag betekenen.''



Toch is Lush Sux vastbesloten om niet lang te blijven mokken. ,,Ik wil dit aangrijpen om iets negatiefs te veranderen in iets positiefs'', legt hij uit. ,,Ik denk dat ik de muurschildering in iets grappigs ga veranderen. Bijvoorbeeld door het gezicht van Jay-Z of Adele erop te maken.''