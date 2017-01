Lugubure muurschilderingen shockeren Brussel

In Brussel is vandaag een bloederige muurschildering opgedoken. Op de gevel van een flatgebouw in de Brigitinnenstraat is een bebloede man met uitgesneden buik te zien, die ondersteboven aan een touw hangt. Afgelopen weekend werd elders in de Belgische hoofdstad het tafereel van een onthoofding geschilderd. Daarover was burgemeester Yvan Mayeur not amused: ,,Het kan worden geïnterpreteerd als een oproep tot geweld.''