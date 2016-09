Machinist klokt uit en laat volle trein verbijsterd achter

Video Fan Harry Potter maakt rap met alle toverspreuken

14 september Daniel Radcliffe, de acteur die Harry Potter speelt, liet enkele maanden geleden in 'The Tonight Show' van Jimmy Fallon al zien dat hij kan rappen, toen hij de tongbreker 'Alphabet Aerobics' van Blackalicious tot een goed einde bracht. Een fan heeft op zijn beurt nu een rap gemaakt met alle toverspreuken die door de tovernaars in J.K. Rowlings wereld worden gebruikt.