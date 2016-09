Man (63) slaat baby van 5 dagen met vuist op voorhoofd

De man haalde voor de ogen van het 7-jarige zusje Libby uit. Zij dacht dat de man haar zusje had vermoord. ,,We hoorden allemaal de klap waarmee zijn vuist op Elsie Rose landde. We reageerden in eerste instantie niet, van schrik. Daarna gilde ik. Hij had haar makkelijk dood kunnen slaan", vertelt moeder Amy Duckers aan de Britse nieuwssite The Mirror.



Volgens de vader en moeder liet de klap een grote afdruk van een vuist achter op het voorhoofd van Elsie Rose. ,,Daarna bood hij zijn excuses aan en zei hij: 'sorry, ik dacht dat het een pop was'."



De baby werd naar het ziekenhuis gebracht en daar een nacht onder toezicht gehouden, maar bleek niet ernstig gewond. ,,Ze was ziek en slaperig gisteravond, maar ze is tenminste thuis. Ik kan niet geloven dat dit gebeurde. Het heeft mij echt afgeschrokken om haar nog een keer mee te nemen."