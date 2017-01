Man loopt 18 jaar rond met chirurgische schaar in onderbuik

De 15 centimeter lange schaar was vermoedelijk in het lichaam van de 54-jarige Ma Van Nhat achtergebleven tijdens een operatie in 1998 nadat hij bij een verkeersongeval was betrokken. Nhat heeft al die jaren naar eigen zeggen niets vreemds gevoeld. De laatste tijd had hij wel wat last gehad van buikpijn, die niet leek te reageren op pijnstillers.



Vastgegroeid aan organen

De schaar werd vorige maand bij toeval ontdekt, toen de man na opnieuw een verkeersongeval naar het Cast-Iron and Steel ziekenhuis werd gebracht. De artsen troffen het scherpe voorwerp aan op röntgenfoto's.



Het object werd verwijderd door specialisten, die speciaal werden overgevlogen vanuit de hoofdstad Hanoi om de ingewikkelde operatie tot een goed einde te brengen. Het duurde uiteindelijk meer dan drie uur om de schaar te verwijderen, omdat die intussen was vastgegroeid aan de organen van de man.



Verantwoordelijkheid

Het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid heeft het blunderende ziekenhuis opgedragen om tegen het einde van de week te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het achterlaten van de schaar. De directeur van het ziekenhuis heeft al laten weten dat dit moeilijk wordt, omdat patiëntendossiers meestal niet langer dan 15 jaar worden bewaard.