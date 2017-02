Martijn (18) net ontsnapt aan trein: Ineens kon ik niet meer sturen

Van zijn auto bleef vrijwel niets over. Zelf is Martijn intussen redelijk van de schrik bekomen. Hij is er nuchter onder: ,,Ik heb thuis veel heftige dingen meegemaakt de laatste tijd. Dat relativeert het een beetje. Ik baal natuurlijk wel dat mijn auto eraan ging, ik had 'm pas net drie maanden. Maar ik ben vooral blij dat er niemand gewond is geraakt.''



Martijn had graag nog even met de machinist van de goederentrein willen spreken. ,,Gelukkig had hij niks, maar ik had hem graag nog even willen zeggen dat ik het absoluut niet met opzet heb gedaan. Ik kon er niets aan doen. Kón ik dat maar, dan had ik het wel gedaan'', lacht hij schamper. ,,Ik hoorde ook dat het treinverkeer behoorlijk vertraagd was. Normaal hoor ik die omroepberichten ook altijd als ik met de trein reis; best een gek idee dat het nu door mijzelf kwam.''



De Haarenaar mag nu gaan sparen voor een nieuwe auto. ,,Ik doe nota bene een technische auto-opleiding, haha. Zonder auto is dat ook zo wat.''