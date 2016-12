Mattie, Yuri en Camiel: de schandalen van 2016

Vluggertjes in de cockpit

Vliegmaatschappij Transavia werd in oktober ernstig in verlegenheid gebracht door het dagboek van een vrouwelijke purser (47) uit De Lier. In haar digitale memoires, ontdekt door haar man, beschreef de vrouw haar avontuurtjes met collega's. In hotels, personeelsruimtes en zelfs in de cockpit had de lange brunette seks met onder meer piloten.



De met stomheid geslagen echtgenoot (53) van de stewardessencheffin wilde de namen van de betrokken - en vaak getrouwde - collega's openbaar maken. Daar probeerde zij via een kort geding een stokje voor te steken, maar het kwam voortijdig tot een schikking. Het is niet duidelijk wat de partijen hebben afgesproken.



Voor haar man, met wie ze na een huwelijk van 25 jaar is verwikkeld in een vechtscheiding, is de kous in ieder geval niet af. Hij wil dat onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid in de vliegtuigen tijdens de escapades van zijn vrouw. De stewardess, die drie kinderen heeft met de man, beweert dat lang niet alles uit het dagboek echt is gebeurd. Ze zou een erotisch boek hebben willen schrijven.



De vrouw werd op non-actief gesteld om bij te komen van alle commotie, maar mag binnenkort weer mile high.