Megadog Freddy officieel grootste hond ter wereld

Dat Freddy zo enorm zou worden, had zijn baasje totaal niet verwacht. Als pup was hij het kneusje van zijn nest, totdat hij volgens Stoneman een enorme groeispurt kreeg. ,,Na zijn geboorte was Freddy zeker de helft kleiner dan zijn zusje Fleur die ook nog steeds bij ons woont.'' Claire en haar partner hebben geen kinderen. ,,Freddy en Fleur zijn onze pluizige baby's. En met deze joekels in huis, zouden we ook geen tijd hebben voor een gezin. We zijn de hele dag met die twee bezig.''



Kampioen Freddy (die als hij op zijn achterpoten staat 2,3 meter lang is) heeft tijdens zijn leven al 26 bankstellen gemold. ,,Toen hij anderhalf was stond de teller op 14 stuks.'' Inmiddels is de hond wat voorzichtiger met het zitmeubilair. ,,Freddy weet eindelijk dat banken niet zijn bedoeld om op te eten en kapot te knagen, maar om lekker op te relaxen.'' De hond is, zo benadrukken zijn trotse eigenaars in Britse media, 'altijd hongerig'. Per dag eet Freddy 1 kilo gemengd vlees, 250 gram steak, 300 gram lever en soms een gebraden kip en toast met pindakaas: zijn favoriete gerecht.



Het uitlaten van Freddy is volgens Stoneman een tijdrovend klusje. Niet omdat hij langzaam loopt, maar omdat iedereen hem wil aaien of met de gigant op de foto wil. ,,Als we langs een weg wandelen, trappen automobilisten meestal gelijk op de rem op hem te zien.''