Meisje (6) probeert met bijl bewapende inbrekers te stoppen

Maffe gadget: stressballen voor onder kantoorbureau

6 september Een Spaans bedrijf heeft een opmerkelijke gadget op de markt gebracht dat mannen en vrouwen, thuis of op de werkvloer, kunnen gebruiken in allerhande stress-situaties. Het gaat om een rubberen scrotum met daaraan een zuignap waarmee de zogenoemde 'niceballs' onder een bureau kunnen worden bevestigd. ,,Door hard of zacht te knijpen in ons product kan op een discrete en efficiënte manier worden afgerekend met opgekropte spanningen'', staat in de gebruiksaanwijzing.