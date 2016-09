Muntje stopt kogel en redt leven Zweedse man

De man raakte levensgevaarlijk gewond tijdens een schietpartij op een barbecuefeest in de buurt van een school. Hij werd vier keer geraakt, maar de dodelijkste kogel werd gestopt door het muntje dat hij toevallig in zijn tas had zitten.



Beschermengel

,,Je had een beschermengel op je schouder. Je had net zo goed nu dood kunnen zijn," verklaarde een van de politieagenten die de schietpartij onderzocht aan de man.



Een man van middelbare leeftijd en zijn twee zonen zijn aangehouden in afwachting van de rechtszaak. De politie vermoedt dat de schietpartij gerelateerd is aan een gevecht over een meisje in een nachtclub, volgens The Local.



Goudstuk

Het is niet de eerste keer dat iemands leven gered wordt door een muntstuk. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog zou een goudstuk een kogel gestopt hebben die bedoeld was voor George Erasmus Dixon, een bekende luitenant uit de Amerikaanse Burgeroorlog.



Het succesvolle wetenschappelijke programma Mythbusters onderzocht in 2008 of een politiebadge een kogel kon stoppen en kwam tot de conclusie dat het mogelijk was.