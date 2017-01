Mysterie: plastic speelgoeddieren met een wel heel opvallend geslacht

,,Totaal ongeschikt voor tere kinderzieltjes'', schrijft ontdekker Bob Velcoro op Twitter bij een kiekje van de speelgoedhengst. Volgens de vader, zo vertelt hij aan The Huffington Post, had alleen het paard van een penis. ,,De gorilla, leeuw, zebra, giraffe, het varken en schaap hadden helemaal niks tussen de poten.'' Hij merkt ook nog op dat het geslacht van de hengst wat anatomie betreft menselijk lijkt. ,,Want die van een paard ziet er anders uit en is over het algemeen groter.''



De fabrikant van het paard, de firma Battat, is al om opheldering gevraagd. Het bedrijf is zich van geen kwaad bewust en benadrukt alleen maar geslachtsloos speelgoed op de markt te brengen. Hoe het kan dat het paard van Velcoro dan wel opvallend mannelijk was, wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft een personeelslid tijdens het fabrikageproces een geintje uitgehaald.



Ook in Nederland is al een paard, in dit geval een plastic merrie, opgedoken dat duidelijk een vrouwtje is. Ook zijn er foto's van een leeuw en giraffe gevonden met bepaalde kenmerken.