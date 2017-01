Nederlandse mag niet met vergiet op hoofd op rijbewijs

Mienke de Wilde is aanhangster van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster, dat een jaar geleden tot officieel kerkgenootschap is benoemd. Het geloof heeft een eigen scheppingsverhaal en diensten met pasta en bier en is een parodie op andere religies, maar heeft soms wel een serieuze ondertoon.



Vergiet

Een onderdeel van het geloof is dat mensen een vergiet op hun hoofd moeten zetten. Omdat de vergiet bij haar geloof hoort, wilde De Wilde ermee op de foto op haar rijbewijs. De gemeente Nijmegen wees dat verzoek af, omdat de foto niet aan de eisen voldoet.



De rechter heeft uiteindelijk vandaag ook haar verzoek afgewezen, omdat er geen sprake zou zijn van een spoedeisend belang. Ook heeft de Wilde niet aangetoond dat het Vliegend Spaghettimonster zich zou verzetten tegen een rijbewijs waarop zij zonder vergiet zou staan.



Oostenrijk

Aanhangers van het zogenaamde 'Pastafarianisme' mogen in Oostenrijk wel in hun geloofskledij op de foto voor het rijbewijs. De Oostenrijkse overheid stond dat enkele jaren geleden al toe.