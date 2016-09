Nieuwe records: bejaard stel met meeste tattoo's en een hoogspringende lama

Het meest opvallende record uit de lijst is misschien wel het record voor senioren met de meeste tatoeages. Zowel de titel voor de man als voor de vrouw gaat namelijk naar de familie Guttenberg. De 67-jarige Charlotte uit Florida heeft haar lichaam voor 91,5 procent bedekt met kleurige plaatjes. Haar man Chuck heeft er nog iets meer: 93,5 procent van zijn lichaam is gekleurd. Voor Charlotte zijn de plaatjes nog vrij nieuw. Tien jaar geleden kreeg ze haar eerste tatoeage, toen ze rouwde om de dood van haar eerste man. In de winkel was ze vrij zenuwachtig, dus werd Chuck gevraagd om naast haar te zitten. Daar bloeide de liefde op en sindsdien is het stel samen. Chuck's tatoeages zijn, op één afdruk uit het leger na, allemaal in de afgelopen zestien jaar gezet.

Vrouw met baard

Harnaam Kaur uit Groot-Brittannië heeft misschien nog wel het meest fascinerende verhaal. Zij krijgt dit jaar de titel van jongste vrouw met een volle baard. Kaur leidt aan het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS), een aandoening waarbij onder meer de eierstokken hoge gehaltes mannelijke hormonen kunnen produceren. Sinds haar elfde heeft ze al een baard.



Nadat ze jarenlang werd gepest, besloot ze sikh te worden. Sikh is een religie waarin het verboden is om lichaamshaar af te knippen. Nu is ze 24 jaar en 282 dagen oud en heeft ze een record op haar naam staan. Overigens is het niet het eerste record voor Kaur. In maart was ze de eerste vrouw met een baard die over de catwalk liep tijdens de Fashion Week in Londen.



