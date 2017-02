Nieuwe wijnhandtassen vliegen de deur uit

Bella Vita omschrijft de tas als 'een wijnhandtas waardoor je overal een feestje kan vieren'. De PortoVino heeft een geïsoleerd compartiment waarin een zak gevuld met wijn vervoerd kan worden. Met een verborgen tuitje aan de buitenkant van de tas kan de wijn ingeschonken worden. Het andere vak in de tas is gewoon te gebruiken om bijvoorbeeld een portemonnee, sleutels of een telefoon in mee te nemen.



De tas is verkrijgbaar in het blauw, zwart en rood. Hij was onder meer via Amazon en de website van Bella Vita te krijgen, maar is nu overal uitverkocht. Hij is nog wel vooruit te bestellen voor 75 dollar per tas.