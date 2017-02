Olifant slingert toerist paar meter door de lucht in Thailand

video Passagiers verlaten vliegtuig vanwege 'bizarre speech' van piloot

13 februari Een opmerkelijk tafereel, zaterdagavond op een vlucht van United Airlines van Texas naar San Francisco. Toen de passagiers allemaal aan boord waren, kwam de vrouwelijke piloot in burgerkleding het toestel ingestapt. Via de intercom sprak ze de passagiers toe: ,,Sorry dat ik een beetje laat ben, maar ik zit midden in een scheiding", klonk het.