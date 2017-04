Oogverblindend eerbetoon voor vernield 'oerlelijk' autootje

'Wegwezen', kraste een onverlaat op de motorkap van Peters geliefde karretje. Ook moesten de portieren en de ruiten het ontzien. Een schadepost van zo’n 6.000 Britse ponden voor de man die vijftien jaar geleden, na de dood van zijn vrouw, naar Bibury verhuisde.



Aanleiding voor de lafhartige aanval op Peters rijdende kuiken was de kritiek van enkele medebewoners van het pittoreske dorpje Bibury, een stukje Brits erfgoed in Gloucestershire. Ook toeristen, die speciaal voor het straatje Arlington Row, waar Maddox woont, naar Bibury komen, klaagden steen en been. De gele Corsa zou het historische aanzicht verzieken en daarmee de foto’s van veel dagjesmensen. En dus moest Peters auto eraan geloven.



Vandaag kreeg de inmiddels 84-jarige Brit bijval uit onverwachte hoek. Tientallen eigenaars van geelkleurige auto’s reisden uit solidariteit af naar Bibury. In konvooi reden de zonnige vierwielers door het dorpje om Maddox een hart onder de riem te steken. ‘Een feestdag voor alles dat geel is’, zo heet het.



Matty Bee, de organisator van de happening, vertelt: ,,De omkomst is verbazingwekkend groot. Niet alleen vanuit het land, maar vanuit de hele wereld zijn aanmeldingen voor deze rally gekomen.’’ Bee heeft nog nooit zoveel gele auto’s op één plaats gezien ,,We hebben hier alles, van een driewieler en een Mini tot aan Lamborghini.’’ Maddox noemde de gele parade 'overweldigend'.



Peter die uit handen van Bee een heuse rallytrofee ontving, kreeg op Twitter zelfs steun van het Renault formule 1-team. Of Peter nu alsnog overstag gaat en opnieuw in een gele Corsa stapt, laat zich bezien. Na het vervelende voorval dreigde hij weliswaar een limoengroene auto te kopen, maar hij heeft zijn gehavende Vauxhall inmiddels ingeruild voor een grijze voiture.