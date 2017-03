Opa (95) verzamelt eindelijk voldoende moed om uit de kast te komen

Wavey kwam in contact met Roman via diens kleinzoon Brandon Gross, die momenteel werkt aan een documentaire over zijn opa onder de titel 'On My Way Out'. Roman is 67 jaar getrouwd, heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Al sinds zijn vijfde weet hij dat hij homoseksueel is. ,,Er waren dingen over mij waarvan ik wilde dat de wereld ze zou weten," zegt hij.



,,Ik vertelde hen dat ik geboren ben en dat ik mijn hele leven homo was. Ik vertelde hen de hele tragedie van mijn leven en toen begrepen ze wat mij overkomen was," aldus Roman. ,,Kun je het je voorstellen, 90 jaar in de kast zitten?" vraagt hij aan Wavey.