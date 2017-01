Ophef over moeder die in kast vlucht voor kinderen

Ashley Garner uit de Amerikaanse staat Utah kreeg twee jaar geleden na jarenlange vruchtbaarheidsbehandelingen een meisjesvierling. Om precies te zijn twee eeneiige tweelingen. Na de geboorte - 28 december 2014 - van het kwartet veranderde haar leven compleet, omdat de kleintjes bijna vierentwintig uur per dag om aandacht vragen.



Heel soms, zo vertelt ze in een 34 seconden durend YouTube-filmpje, kan ze er echt niet meer tegen. Ashley filmde zichzelf met haar smartphone in de voorraadkast op een moment dat haar man Tyson even buiten de deur was. De jonge moeder eet, terwijl Indie, Esme, Scarlett en Evangeline op de gang te horen zijn en zelfs nieuwsgierig onder de deur door gluren, wat snoepjes. ,,Want wat ik heb, willen de kinderen ook altijd.''



Garner heeft bij de Amerikaanse nieuwszender CNN gereageerd op alle commotie over het grappige filmpje en dan met name de negatieve reacties. ,,Die mensen hebben er werkelijk geen idee van hoe het is om ouder te zijn.'' Ze vindt dat er niks mis is met haar sporadische vluchtgedrag. ,,Ik ben een goede moeder en heel blij met mijn kinderen.''



De video is in drie dagen tijd al zeker vijf miljoen keer bekeken via Facebook en het YouTube-kanaal van het gezin, dat zich 'de Gardner Quad Squad' noemt.



Reactie gezinscoach



De Nederlandse gezinscoach en opvoeddeskundige Fleur Mastik-Huibers moest lachen na het zien van het filmpje. ,,Een briljante actie van die Ashley dat ze even in een kast gaat zitten om tot zichzelf te komen.'' Ze heeft de andere video's van het stel gezien en kan niet anders concluderen dan dat de Amerikaanse en haar echtgenoot goede ouders zijn.



Mastik-Huibers kan zich voorstellen dat er momenten zijn dat een moeder er even doorheen zit. ,,Je kan best even ontsnappen aan een situatie, maar natuurlijk nooit te lang. De veiligheid en het welzijn van de kinderen gaan immers boven alles. Als een moeder zich een paar minuten afzondert om op adem te komen, kan dat geen kwaad. Maar langer lijkt me onverstandig. De kinderen kunnen angstig worden en gaan huilen, omdat hun moeder onbereikbaar of onvindbaar is.''.



Opladen

Volgens Mastik-Huibers heeft iedere moeder af en toe een kort oplaadmomentje nodig. ,,Het welzijn van je kind of kinderen is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor het welzijn van de moeder. Als zij vindt dat ze even moet ontsnappen om rustig te worden, is dat goed. Een moeder die haar geduld verliest waar haar kinderen bij zijn, is een afrader'', aldus de expert die stelt dat iemand als Ashley na haar ontsnappingsmomentje ongetwijfeld weer een prima moeder is. ,,Ze leegt in die kast even de overgelopen mentale emmer en gaat vervolgens weer door.''



Moeders die het gevoel hebben vaak in een kast te moeten kruipen om even weg te zijn bij hun kids, raadt ze aan contact te zoeken met een gezinscoach en opvoeddeskundige. ,,Als je het één keer een paar minuten doet is dat prima, maar als het vaker gebeurt kan voor een oplossing de mening of hulp van een professional nodig zijn.''