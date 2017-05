'Oudste man ter wereld' overlijdt op 146-jarige leeftijd

In Indonesië worden geboortes officieel pas geregistreerd sinds 1900, maar autoriteiten hebben tegenover de BBC bevestigd dat de papieren van opa Ghoto wel degelijk legitiem zijn.



Sodimedjo overleefde vier vrouwen, al zijn kinderen en broers en zussen. Volgens een kleinzoon deed de man er weinig aan om zo oud te worden, hij zou zelfs zijn hele leven veel hebben gerookt.



Zelf was opa Ghoto al een tijdje klaar met zijn leven en 'wachtte op zijn tijd'. Hij had zelfs al een grafsteen laten maken.



Half april moest de 146-jarige inwoner van een dorpje in Midden-Java naar het ziekenhuis, vanwege een verslechterende gezondheid. Na thuiskomst at en dronk hij vrijwel niks meer en overleed een paar dagen later.



Twee weken geleden overleed de Italiaanse Emma Morano op 117-jarige leeftijd. Zij was tot op dat moment officieel de oudste persoon ter wereld.