'Overleden' Chinees klimt uit kist: 'Wat gebeurt er?'

De zoon van de bejaarde Chinees was naar eigen zeggen overtuigd dat zijn vader zijn laatste adem had uitgeblazen. Het lichaam van de man was koud geworden en hij reageerde niet toen hij door elkaar werd geschud. Daarop werd zijn lichaam in een grafkist gelegd.



Al snel bleek een en ander niet in de haak te zijn. Een ingehuurde begrafenisondernemer merkte dat het deksel van de kist was verschoven. De Chinees slaagde er volgens in de aandacht van zijn familie te trekken door met handen en voeten op de kist te kloppen.



,,Wat gebeurt er?'', wilde de verbijsterde man weten nadat het deksel was geopend. Volgens de krant verkeert de man in stabiele toestand en rust hij thuis uit.