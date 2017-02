Passagiers verlaten vliegtuig vanwege 'bizarre speech' van piloot

Video Koala's koelen af met flessen ijswater

10:40 Terwijl hier de sneeuwpoppen op de stoep staan, vallen in Australië de mussen van het dak. Er is daar een hittegolf gaande waar niet alleen mensen, maar ook dieren last van hebben. In Symbio Wildlifepark ten zuiden van Sydney krijgen de koala's daarom flessen met bevroren water om mee te knuffelen.