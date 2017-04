Politie vindt dode dieren op straat in Oegstgeest

Vier jaar cel voor 89-jarige vrouw die haar man doodstak

24 april De 89-jarige vrouw Antonia M. is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van haar 88-jarige echtgenoot E. Bieshaar. Het fatale incident vond plaats in januari 2015 in de woning van het echtpaar in Amsterdam-Oost.