Portugese voetbalclub wint 12 duels omdat alle tegenstanders opgaven

Op videobeelden van het recente duel Canelas 2010 (spelend in het wit) tegen Vila FC is te zien hoe de Canelas 2010-mannen zich op het veld misdragen. Ze trappen hun tegenstanders in het gezicht of kruis, schelden ze uit en zorgen om de haverklap voor allerlei heftige opstootjes. Door hun schrikbewind vallen de nodige slachtoffers. Tijdens de laatste wedstrijd zijn op het veld Vila FC-voetballers te zien die kermend van de pijn blijven liggen.



De Portugese voetbalbond zit behoorlijk met de misdragingen van de club in de maag, maar maatregelen zijn nog niet genomen. Scheidsrechters en de politie zouden zich niet met de zaak durven te bemoeien, omdat wordt gevreesd voor tegenactie van de Ultra's: de harde kern supporters van Canelas 2010.