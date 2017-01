Rat onder het mes voor reuzentumor

Het was even afwachten hoe Ratje, zoals de patiënt heet, zich zou herstellen na de grote operatie aan zijn buik, maar hij lijkt het prima te doen, laat Klaver weten. ,,De Belgische eigenaar van dit diertje kwamen tussen kerst en oud en nieuw huilend bij mij in de kliniek met de vraag of er nog wat aan het onderhuidse gezwel gedaan kon worden. Ik heb eerlijk gezegd: dit wordt een risicovolle operatie, maar we gaan het proberen.''

Na drie kwartier was de gigantische tumor aan de melkklier verwijderd. Klaver: ,,Ik had van tevoren niet gedacht dat het zou lukken, maar het gaat boven verwachting goed met Ratje. Hij is een stuk blijer dan voor de operatie. Is vrolijk, eet goed: je kan zien dat hij tevreden is dat die enorme bult verdwenen is. Het is een echt hoera-verhaal.''