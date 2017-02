Shaira (17) legt bij toeval bijzonder tafereel vast

An­ti-Trump­clau­su­le duikt op in Amerikaanse wo­ning­ad­ver­ten­ties

20 februari 'Geen rokers en Trump-aanhangers' of 'Trump-onvriendelijk is een pre'. In de Verenigde Staten duiken verhuuradvertenties op met een 'anti-Trumpclausule': de huisgenoot in spe mag nadrukkelijk geen aanhanger van de Amerikaanse president zijn. Dat meldt nieuwszender CNN.