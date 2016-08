Spectaculaire reddingsactie onder Amerikaanse brug

YouTube-filmpjes van de spectaculaire reddingsactie laten zien hoe razend ingewikkeld het was om de inspecteurs uit hun benarde positie te bevrijden. Er hoefde namelijk maar iets mis te gaan of de truck was over rand gekieperd, aldus ooggetuigen. ,,Als we te veel druk op het bakje hadden uitgeoefend of de mannen hadden zich per ongeluk op de verkeerde manier bewogen, dan was de vrachtwagen, inclusief zwenkarm, zeker in het water gestort'', vertelde één van de betrokken reddingswerkers aan Amerikaanse media. ,,Waarschijnlijk waren de twee dan om het leven gekomen. Door de klap op het water, of omdat de loodzware wagen met donderend geraas bovenop ze was vallen.''



Wankel

Uiteindelijk lukte het om de geschrokken bruginspecteurs in een ander bakje te hijsen. Dat zat ook vast aan een vrachtwagen die op de brug stond geparkeerd. Niet tegen de ballustrade, maar uit veiligheidsoogpunt twee meter daar vanaf. ,,We moesten goed opletten dat met de tweede truck niet hetzelfde zou gebeuren. Ook het reddingsbakje dat daaraan vast zat moest namelijk veel verder dan gebruikelijk onder de brug worden gemanoeuvreerd,'' verklaarde een politiefunctionaris naderhand. Hij stelde nog nooit zo'n wankel evenwicht te hebben meegemaakt.



Na de reddingsactie, waardoor de Sakonnet River Bridge op Rhode Island uren afgesloten moest worden, bleken de twee werklieden in shock. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat de twee niet gewond raakten. De arbeidsinspectie in de Verenigde Staten gaat uitzoeken wat er precies mis is gegaan met de vrachtwagen of de bediening van de ijschuifbare kraanarm al dan niet deugt.