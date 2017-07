Stewardess onder vuur na teruggieten champagne in fles

Aan boord van de Airbus A380 van Emirates is het, net al bij veel andere luchtvaartmaatschappijen, gebruikelijk om tijdens de vlucht gratis champagne te serveren aan de businessclasspassagiers. Volgens Yevgeny Kayumov, de passagier die de stewardess betrapte, probeert Emeritas met deze werkwijze wellicht te besparen op de bubbels. ,,Misschien dronk ik wel champagne die anderen al in hun mond hadden gehad.''



Emeritas heeft inmiddels gereageerd op de kwestie. Volgens het bedrijf past de handelswijze van de stewardess absoluut niet bij de service die wordt nagestreefd in zowel de business- (op het bovendek van de A380) als de voordeligere economy class beneden. ,,We onderzoeken dit incident, omdat het niet strookt met onze kwaliteitsnormen.'' Of de stewardess iets van haar baas te horen kreeg is vooralsnog onbekend. Hoe dan ook vindt menigeen het tamelijk onvriendelijk van de filmende zakenman dat hij de beelden verspreidde. Dit, omdat het bemanningslid goed herkenbaar is.



Hoewel het merendeel van de reactie op 'champagnegate' varieert van goor tot extreem, zijn er ook mensen die de handelswijze van de stewardess juist goedkeuren. ,,Ze giet de overtollige champagne juist netjes terug in de fles om te voorkomen dat het bij eventuele turbulentie een kliederboel wordt aan boord'', reageert iemand. ,,Vloeistof dumpen in afvalbakken is helemaal smerig, omdat die kunnen lekken bij vervoer.'' Weer een andere vermoedt dat de stewardess de gevulde fles later zal hebben leeggegoten in het toilet.