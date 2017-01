Treinmuzikanten ‘perplex’ door overweldigende aandacht

,,We staan echt perplex van alle reacties’’, vertelt Nathan. ,,Ik word de hele tijd gebeld. Mensen willen steeds dat ik het verhaal nog een keer vertel. Ik krijg zelfs allemaal privéberichten van mensen die aanbieden de boete voor me te betalen, of bij te dragen aan het bedrag.’’



Ook wordt Nathan benaderd door verschillende media. Vanavond mag Nathan komen spelen in de uitzending van Qmusic, en hij is uitgenodigd in de uitzending van RTL Live. Vanmorgen hing hij al aan de telefoon in een radio-uitzending van 3FM. ,,De presentator bood ook al aan om de boete te betalen, haha.’’



Nathan is overigens niet ingegaan op de aanbiedingen om het boetebedrag te betalen. ,,Ik wacht nog op een belletje van de NS. Ik hoop nog steeds onder de boete uit te komen.’’ De NS heeft eerder aangegeven op de hoogte te zijn van het incident en te zullen onderzoeken wat er precies is gebeurd.