Twee vermissingen op zee in één keer opgelost

In een van de boten zaten drie vissers die al 28 dagen vermist waren. Puur toevallig dreef nog geen vijf mijl verderop een ander gezocht vaartuigje, meldt Radio NZ. Daarin zat een 14-jarige jongen die elf dagen geleden voor het laatst was gezien.



De bootjes waren op drift geraakt voor de kust van het eiland Kiribati. De drie vissers waren de controle over hun boot verloren door problemen met de motor. Het vaartuig van de jongen van 14 was meegesleurd door de stroming.



Hij dreef elf dagen lang rond zonder voedsel aan boord. De drie mannen hadden wel wat te eten: zij vingen vissen met het vistuig dat ze op de boot hadden liggen.



De mannen en de jongen wisten niet dat ze zo dicht bij elkaar dreven. De vier zijn van zee gered en naar een eiland in de buurt gebracht. Een van hen is in het ziekenhuis opgenomen vanwege uitdroging.