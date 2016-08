Uberchauffeur rijdt ruim 55 kilometer om met slapende comédienne

,,Ik was bij een feestje geweest van een vriendin", vertelt Warman aan de Britse Metro. ,,Ze woont vlak bij mij, maar ik had iets te veel gedronken en besloot met een taxi te gaan."



Warman viel in slaap op de achterbank. ,,Ik werd onderweg een paar keer wakker en vroeg me wel af waarom het zo lang duurde, maar ik ging er vanuit dat hij even de weg kwijt was en viel weer in slaap." Ze had niet in de gaten dat ze in totaal anderhalf uur in de auto zat.



Rekening

Eenmaal thuis aangekomen ging de comédienne, die nog altijd niks in de gaten had, snel naar bed. Maar de volgende dag kreeg ze de schrik van haar leven. ,,Ik kreeg per mail de factuur van het ritje binnen: er was 85 pond van mijn rekening afgeschreven (zo'n 100 euro, red.)."



Warman stuurde direct een klacht naar Uber, en met succes. Ze kreeg 71 pond, omgerekend ongeveer 83 euro, teruggestort. ,,Toch ben ik mijn vertrouwen verloren", zegt ze. ,,Ik wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en of die chauffeur is aangepakt.



Uber laat in een korte reactie weten dat de chauffeur op de actie is aangesproken en dat Warman haar geld volledig terugkrijgt.