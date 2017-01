Vader en dochter hebben breedste tongen ter wereld

Die van Byron is maar liefst 8,6 cm breed, 2 cm breder dan een iPhone 6. Emily, amper 14, is ook voorzien van goed ontwikkelde smaakpapillen. Haar tong is nu al 7,3 cm breed.



Bij Byron ging een lichtje branden toen hij een exemplaar van het Guinness Wereldrecordboek onder ogen kreeg voor een schoolproject van Emily. Hij stuitte op een foto van de toenmalige recordhouder, waarna hij zijn eigen tong ook eens liet meten. En met succes, want de zijne bleek breder.



Emily volgde zijn voorbeeld. ,,Ik wilde er eerst niets mee te maken hebben", zegt zij tegen Barcroft. ,,Maar we maten mijn tong, en we stelden vast dat ze breder was." De wereldrecords staan nu op hun naam.