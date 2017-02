Vader en zoon uit Oss maken carnavalsoptocht van Lego

Video Harde wind blaast grote truck bovenop politiewagen

10 februari Waar in het noordoosten van de Verenigde Staten momenteel veel sneeuw valt, hebben ze in de staat Wyoming last van hevige wind. Eergisteren stond een politieauto langs de weg om hulp te bieden bij een ongeval, toen een grote vrachtwagen aan kwam rijden. De bestuurder van de truck verloor de controle over het voertuig door de harde zijwind en kon daardoor een crash niet voorkomen. De Wyoming State Police laat weten dat niemand gewond is geraakt.