Vader schrijft 'gids voor het leven' voor dochter die hij bijna verloor

Een paar tips van Peter Johns:



1. Heb seks - met iemand van wie je houdt

Seks met iemand die je niet goed kent, is vaak niet bevredigend. Seks met iemand van wie je houdt, en die ook van jou houdt, is fantastisch. Alles dat daar tussenzit is je eigen keuze.



2. Drinken, ja (maar niet zoveel als ik doe)

Zoals je al heel vaak tegen me hebt gezegd, drink ik te veel. Als je overmatig drinkt, zul je je vaak schamen omdat je niet meer weet wat je hebt gedaan. Voorkom dat. Als je drinkt, zorg dan dat je de controle houdt.



3. Zeg ja tegen elke kans die je krijgt in je leven

Zeg ja als je kan. Nee zeggen betekent dat je een weg sluit, vaak voorgoed. Toen ik 32 was, mocht ik voor mijn werk naar Hong Kong omdat mijn collega dat niet wilde. Dat heeft mijn leven veranderd. Als mijn collega er niet voor had gekozen om zijn kans onbenut te laten, was ik een ander mens geweest.



4. Begin elke dag met een positieve gedachte

Iedereen maakt vervelende dingen mee. Daar horen gevoelens bij waarvan je soms niet weet wat je ermee aan moet. Dit hebben we ook met jou meegemaakt, toen de artsen ons vertelden dat je misschien dood zou gaan. Maar zulke dingen horen bij het leven. Belangrijk is dat je er niet aan denkt hoe vervelend iets kan worden, maar eerder hoe leuk iets kan worden. Dan is de kans groter dat je iets moois zult beleven.