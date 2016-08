Van 1 naar 500 klanten dankzij één Facebookbericht

Oproep op Facebook

De klant besloot om het heft in eigen handen te nemen en zette een foto van de zaak afgelopen zondag op Facebook. Hij riep inwoners van Lethbridge op het bericht te delen én naar Whitbie's Fish & Chips af te zakken, een oproep waaraan massaal gehoor werd gegeven.



De post werd in een mum van tijd ruim 8.000 keer gedeeld en dinsdag kreeg McMillan liefst 400 klanten over de vloer. Een dag later waren het er nog 100 meer. In de eettent is het een week later zo druk dat mensen tot buiten op de parkeerplaats staan te wachten.



,,Na al die jaren hard werken heeft John dit wel verdiend", zegt Ross, die blij is met de reacties op zijn Facebookbericht. McMillan vertelde aan Global News dat het altijd zijn droom is geweest om een 'fish en chips'-restaurant te openen. ,,Dankzij het bericht van Ross genieten honderden anderen nu ook mee van die droom", aldus de eigenaar.