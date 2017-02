Verrassend gezelschap voor groep kajakkers als zeehond achterop klimt

Held brengt auto bewusteloze bestuurder tot stilstand op Autobahn

14 februari Het had weinig gescheeld of er was op een snelweg in de Duitse deelstaat Beieren een groot ongeluk gebeurd. Dankzij een heldhaftig optreden van een Duitse automobilist kon de auto van een bewusteloos geraakte bestuurder uiteindelijk tot stilstand worden gebracht.