Video van de dag: Kapper gebruikt vuur om te knippen

Deze Pakistaanse kapper neemt geen halve maatregelen om het ideale kapsel te realiseren. In de video, die gisteren online werd gezet door een Pakistaanse journalist, is te zien hoe een kapper eerst een poedertje en een lotion in het haar van zijn klant smeert. Vervolgens zet hij het haar van zijn klant in brand om de gewenste look te krijgen.