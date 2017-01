Video van de dag: Lawine-airbag redt leven van Canadese snowboarder

Video Rus zet zijn vriendin letterlijk bij het grofvuil

15 januari Een Russische man heeft het helemaal gehad met zijn vrouw nadat deze vreemd was gegaan. Hij ziet maar een oplossing, haar bij het grofvuil zetten. In de video is te zien hoe de man zijn vrouw naar buiten neemt en haar met tas en al in de vuilnisbak gooit. Voldaan keert hij daarna terug naar huis.