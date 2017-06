Viervoudig Olympisch kampioene pleegde abortus twee weken voor wedstrijd

Honderden appelbomen vernield door mysterieuze fruitboomzager(s)

12 juni Bij een fruit- en boomkwekerij in Horssen zijn afgelopen weekend de stammen doorgezaagd van 230 jonge appelbomen. Het is al de tweede keer in korte tijd dat zoiets gebeurt in de Gelderse streek Land van Maas en Waal. De politie spreekt van een 'laffe en zinloze' vernieling en zoekt de dader(s).