Vijf keer grappige echo's: is dit wel een baby?

Amerikaan laat enorme collectie rondborstige mannequins na

7:34 De onlangs overleden Amerikaan Mike Martin had één grote hobby: het verzamelen van rondborstige paspoppen. In zijn huis in de plaats Beloit in Wisconsin werden na zijn overlijden zo'n 60 mannequins aangetroffen. Martin had ze, waar nodig, na aanschaf zelf gerestaureerd. Dat meldt Milwaukee-Wisconsin Journal Sentinel.