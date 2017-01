Visser overleeft uren watertrappelen tussen haaien

De twintiger Ross Chapman was alleen in een bootje voor de kust van West-Australië aan het jagen op marlijn, een van de grootste vissen in de oceaan. Toen hij een fiks exemplaar aan boord wilde hijsen, viel zijn GoPro in het water. In een poging het cameraatje te grijpen, viel Chapman zelf ook in zee. Zonder reddingsvest moest hij zich al watertrappelend in leven houden. Zijn boot zag hij met ronkende motor richting horizon varen.



Chapman was aan zijn lot overgeleverd, zo'n 55 kilometer buiten de kust met niks om zich heen dan haaien, kwallen en orka's. Uren later werd Chapman door een onwaarschijnlijk toeval gered. De bemanning van een andere vissersboot werd kilometers lang meegesleurd door een aan de haak geslagen marlijn. Toen de vis zich uiteindelijk wist te bevrijden, stond de bemanning plots oog in oog met het lege bootje van Chapman.