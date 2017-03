Vlaamse skiërs filmen eigen redding uit stoeltjeslift

De twee Antwerpse vrienden Roy De Clerck en Raf Tersago kwamen afgelopen donderdag vast te zitten op zo'n 30 meter hoogte. Tweeënhalf uur zaten ze daar, totdat ze uiteindelijk gered werden. De twee filmden hun eigen redding.



Roy: ,,Via de luidsprekers kregen wij te horen dat het wel iets langer kon duren. Daarna geen info meer. Tot twee skiërs die helemaal vooraan zaten, vlak tegen het bergstation, met een ladder naar beneden konden klimmen. Zij riepen ons toe dat wij moesten 'abseilen'. Met touwen naar beneden moesten afdalen dus. Een reddingsteam was onderweg met het nodige materieel."



De gestrande skiërs moesten bijna een uur wachten voor een eerste reddingshelikopter kwam aanvliegen. Ondertussen was de wind flink in kracht toegenomen. Roy: ,,Het geluid van die helikopter horen klinkt zalig als je zo lang zonder informatie zit. Hij kwam aanvliegen, en verdween toen weer. Even later was hij terug en dropte een reddingsteam in onze buurt. We waren toen al anderhalf uur verder. Iedereen rilde van de kou. Toen kwamen ook extra manschappen met sneeuwscooters aan."