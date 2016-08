Voormalig rugbyspeler (78) verjaagt overvallers met hete thee

John was vroeg opgestaan om een kop thee te zetten voor zijn vrouw en de vissen te eten te geven. Ineens zag hij een stel voeten achter de deur en vervolgens een geweer. Tegen de Maltese krant Times of Malta vertelde hij: ,,Ik dacht eerst dat iemand een grap uithaalde, maar toen ik zag dat ze mutsen droegen en dat een van een geweer vasthield, wist ik dat het echt was. Ze kwamen niet voor een broodje bacon."



Instinct

Uit een soort van instinctieve reactie sloeg hij de eerste overvaller tegen de grond door een deur waarvoor hij stond hard dicht te slaan. Hij gooide hete thee richting de tweede en wierp de mok in de richting van de derde. John begon vervolgens willekeurige mannennamen te roepen, om zo de indruk te wekken dat hij niet alleen was. John: ,,Ik had mijn stem en mijn thee op dat moment als enige wapens."



Het was voldoende om de overvallers af te schrikken, die vervolgens de benen namen. Ranson is sinds het incident veel meer op zijn hoede. Ramen en deuren die hij voorheen open liet, gaan nu allemaal op slot. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie, maar van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor.