Vrouw (80) rijdt op verkeerde verdieping uit parkeergarage

Het ongeval gebeurde in Bottrop, bij Essen, in het westen van Duitsland. De vrouw was op stap met haar 85-jarige echtgenoot. Die stond op het moment van het ongeval naast de wagen.



Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar bij het verlaten van de parkeergarage reed de vrouw per abuis door een muur. Haar wagen kwam drie meter lager op een cabrio terecht, die net passeerde.



Ongedeerd

De brandweer moest de vrouw uit haar wagen bevrijden met een ladder. Ze bleef als bij wonder ongedeerd. Ook haar man had niets. Over de precieze omvang van de schade is nog geen duidelijkheid.