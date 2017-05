Vrouw denkt verzekering op te lichten, maar houdt geen rekening met bewakingscamera

© Florida Department of Financial Services

Sheyla Veronica White had echter geen rekening gehouden met de bewakingscamera in haar kantoor in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale (Florida), die alles nauwgezet registreerde. In plaats van de verzekering voor vele dollars op te lichten, werd de vrouw veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijk wegens verzekeringsfraude, zo meldt The Sun.