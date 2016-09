Vrouw krijgt drie jaar op een rij op dezelfde dag een kind

,,Het was een complete verrassing, we hadden het helemaal niet zo gepland", aldus de gelukkige ouders Lauren en Seth. ,,De bevalling was uitgerekend voor 31 augustus, bij onze twee andere kinderen was dat telkens 4 september. We zijn gewoon blij dat hij gezond is."



Zal er de komende jaren geen onenigheid zijn als hun verjaardag gevierd wordt? ,,Ik denk dat we gewoon één groot verjaardagsfeest geven. Als ze willen delen, maken we één grote verjaardagstaart. En als ze dat niet zien zitten, krijgt iedereen een eigen taart én een eigen cadeautje", vertelt de kersverse mama lachend aan The Daily Mail en ABC News.



Volgens hun gynaecoloog William Lowe van het St. Alexius Health-ziekenhuis is het de eerste keer in zijn carrière dat hij zoiets heeft meegemaakt. Hij hielp ook bij de bevalling van de twee andere kinderen.