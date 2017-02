Vrouw wordt na geheugenverlies nogmaals verliefd op haar vriend

Sharman kwam er in 2010 achter dat ze lijdt aan frontale epilepsie. De aanval die leidde tot het grote geheugenverlies, kreeg ze in de trein naar haar werk. ,,Ik wist niet wat er aan de hand was. Het is al wel gebeurd dat ik korte tijd aan geheugenverlies leed, maar deze keer was het erger. Na een uur kwam een vrouw op me afgerend. Het bleek mijn moeder te zijn, maar ik had geen flauw idee wie ze was", vertelt Sharman.



Moeder Lisa Sharman gebruikte foto's van vroeger om haar dochter ervan te overtuigen dat ze daadwerkelijk haar moeder was. "Ik ben voor een spiegel gaan staan om er zeker van te zijn dat ik die persoon op de foto's was, pas daarna ben ik bij haar in de auto gestapt." De hand die moeder Lisa bij Jessica op de knie legde, voelde niet prettig. ,,Te intiem, voor iemand die ik niet kende."



Het contact met Bishop verliep nog lastiger. ,,Ze lieten me alleen achter bij hem en dat haatte ik. Voor mij was hij een complete onbekende. Hij nam me mee naar ons zogezegde lievelingspark, maar ik wilde niet eens naast hem lopen. Als hij mijn hand probeerde vast te pakken, duwde ik hem weg."