Waaghalzen filmen hoe ze één na hoogste gebouw Londen beklimmen

VideoTwee waaghalzen hebben een filmpje gepost op YouTube waarop te zien is hoe ze 's nachts de One Canada Square-toren in Londen binnendringen en de top ervan beklimmen. De toren is met zijn 50 verdiepingen of 235 meter het op één na hoogste gebouw van Londen. Zonder enige beveiliging kruipen ze via het dak tot aan de punt van de piramide op het gebouw.