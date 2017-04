Zeldzaam Victoriaans seksspeeltje onder de hamer

,,Het is een mooi stuk, afkomstig van een welbekende Anglo-Ierse familie", zegt veilingmeester Damien Matthews. ,,Een familielid vond het in een lade en veilt het voor de lol, eigenlijk. We geloven dat het ivoor dateert uit halverwege de negentiende eeuw. Deze man, de oorspronkelijke eigenaar, was in India rond 1840, waar hij zelf een olifant doodschoot en de slagtand mee naar huis bracht."



Matthews vermoedt dat het ivoor later in China tussen 1899 en 1901 werd bewerkt, toen de man er aan Britse zijde ten strijde trok in de Bokseroorlog, een opstand van een Chinese nationalistische beweging. ,,De Chinezen stonden bekend om hun ivoorsnijkunst en de kwaliteit van het snijwerk is heel goed, dus ik denk dat dit is waar hij het heeft laten doen. Hij wist niet of hij weer thuis zou komen en wilde waarschijnlijk dat zijn vrouw dit kreeg", vertelt de veilingmeester.